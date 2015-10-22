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جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات لتهريب عملات وهواتف محمولة للخارج

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جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات لتهريب عملات وهواتف محمولة للخارج جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات لتهريب عملات وهواتف محمولة للخارج
أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة عصام حسنين، 5 محاولات تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى والمصرى، والهواتف المحمولة المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - فى تصريح اليوم الخميس- إن رئيس الوردية أحمد البنا اشتبه فى 4 ركاب مصريين مسافرين إلى دبى، وبتفتيشهم وجد مع الراكب الأول 100 ألف ريال سعودى، والثانى 65 ألف ريال سعودى، والثالث 130 ألف ريال، والأخير 100 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أن المحاولة الخامسة كانت تهريب هواتف محمولة، حيث اشتبه عمرو عيد مأمور التفتيش فى أحد الركاب القادمين من دبى، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الهواتف المحمولة ماركات عالمية مخبأة فى جيب سرى داخل إحدى حقائبه، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 46 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أبوالعلا محمد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 5 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365