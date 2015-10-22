بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بسبب «غرق» مترو مصر الجديدة ‎

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المهندس عمرو أحمد، ضد محافظ القاهرة، لإغراق مترو مصر الجديدة، و تحويله إلى ترعة.

أوضح البلاغ رقم 18401 لسنة 2015م، أن خط المترو الرابط بين محطتي “رمسيس – ومصر الجديدة”، يمر بممرٍ منخفض، والذي كانت تظهر فيه المياة الجوفية، ويتم سحب هذه المياة بواسطة طلمبات صغيرة إلا أن المحافظ، أمر بوقف هذه العملية، مما ترتب عليه تحويله إلى ترعة.

وأضاف البلاغ، أن نتيجة توقف عملية شفط المياة، قد أدى إلى وصولها لمحولات الكهرباء، فضلًأ عن تأثيرها على المباني الموجودة على خط المترو المار بين “رمسيس – ومصر الجديدة”، مما يهدد بسقوطها.