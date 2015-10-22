"الكهرباء": السيسى نجح فى توفير مليارات الدولارات من تكلفة محطة الضبعة

أكد الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والمشرف على المشروع النووى، أن الرئيس السيسى حسم مع شركة روزاتوم الروسية فى اجتماعه الأخير معهم بعض الجوانب المالية والفنية المتعلقة بمشروع الضبعة.

وأوضح خلال لقائه العاملين بهيئة الطاقة النووية المحتجين ضد قرارات المكافآت ونهاية الخدمة بمقر الوزارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى إقناع الجانب الروسى بخفض تكلفة المحطة، ووفر مليارات الدولارات من تكلفة المحطة، لافتاً إلى أن إجمالى قدرات المحطة الأولى 4800 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

وكشف وكيل أول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن الدولة تستهدف إنشاء محطة فى المرحلة الأولى تستوعب 4 مفاعلات نووية بقدرة 4800 ميجاوات بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل.

وقال وكيل أول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إن الرئيس السيسى شدد على بند أن تسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

ويعد هذا أول تصريح رسمى من وزارة الكهرباء ومسئوليها عن الاتفاق مع الجانب الروسى وحسم مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر حسم المفاوضات مع الجانب الروسى لتنفيذ مشروع الضبعة النووية والتى نجح الرئيس فى إقناعهم بتنفيذ المشروع حسب إمكانيات مصر السياسية والمالية والاجتماعية.