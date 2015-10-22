"فهمى" يستقبل بعثة البنك الدولى الإشرافية لمشروع الملوثات العضوية

استقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بعثة البنك الدولى الإشرافية، لمشروع الملوثات العضوية الثابتة، تناول اللقاء سبل التعاون فى مجال التخلص من الملوثات العضوية، وتفعيل الإجراءات والآليات الخاصة بذلك، ودعم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتى الزراعة والكهرباء، والجهات المعنية.

كما التقى وزير البيئة مع عدد من المستثمرين لبحث المشاكل البيئية المتعلقة بالاستثمار فى البحر الأحمر، وأمر الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار الموافقات البيئية للمشروعات المتوافقة بيئيا. وذلك فى إطار سياسة الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والحفاظ على البيئة.

ومن ناحية أخرى، عقد فهمى اجتماعا مع وفد من وكالة التنمية الألمانية GIZ ، ناقش خلاله المكون الاستثماري لمشروع المخلفات الذى يتم بالتعاون مع الوكالة فى أربع 4 محافظات ( قنا – أسيوط – كفر الشيخ – الغربية) ويتكون المشروع من مكونين الأول فنى يختص بدعم الوضع المؤسسى وبناء القدرات والإطار القانونى، والثانى استثمارى يتولى وضع البنية الأساسية لمنظومة المخلفات فى المحافظات سالفة الذكر، وفى هذا الإطار تم طرح 3 مناقصات لاعمال البنية الاساسية لمشروع المخلفات وجارى تقييم العطاءات الواردة للمشروع. كما تم مناقشة ترتيبات الإسراع فى خطوات التعاون فى مجال المخلفات الخطرة وخاصة الطبية ، وكذلك وضع استرتيجية للتعامل مع كل نوع من المخلفات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.