أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فهمى" يستقبل بعثة البنك الدولى الإشرافية لمشروع الملوثات العضوية

Google+ Print
"فهمى" يستقبل بعثة البنك الدولى الإشرافية لمشروع الملوثات العضوية "فهمى" يستقبل بعثة البنك الدولى الإشرافية لمشروع الملوثات العضوية
استقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بعثة البنك الدولى الإشرافية، لمشروع الملوثات العضوية الثابتة، تناول اللقاء سبل التعاون فى مجال التخلص من الملوثات العضوية، وتفعيل الإجراءات والآليات الخاصة بذلك، ودعم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتى الزراعة والكهرباء، والجهات المعنية.

كما التقى وزير البيئة مع عدد من المستثمرين لبحث المشاكل البيئية المتعلقة بالاستثمار فى البحر الأحمر، وأمر الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار الموافقات البيئية للمشروعات المتوافقة بيئيا. وذلك فى إطار سياسة لدفع عجلة الاستثمار والحفاظ على البيئة.

ومن ناحية أخرى، عقد فهمى اجتماعا مع وفد من وكالة التنمية الألمانية GIZ ، ناقش خلاله المكون الاستثماري لمشروع المخلفات الذى يتم بالتعاون مع الوكالة فى أربع 4 محافظات ( قنا – أسيوط – كفر الشيخ – الغربية) ويتكون المشروع من مكونين الأول فنى يختص بدعم الوضع المؤسسى وبناء القدرات والإطار القانونى، والثانى استثمارى يتولى وضع البنية الأساسية لمنظومة المخلفات فى المحافظات سالفة الذكر، وفى هذا الإطار تم طرح 3 مناقصات لاعمال البنية الاساسية لمشروع المخلفات وجارى تقييم العطاءات الواردة للمشروع. كما تم مناقشة ترتيبات الإسراع فى خطوات التعاون فى مجال المخلفات الخطرة وخاصة الطبية ، وكذلك وضع استرتيجية للتعامل مع كل نوع من المخلفات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل