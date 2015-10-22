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بالصور..قاضى "أنصار الشريعة" يقضى بحبس 18 متهما بالقضية سنة بتهمة إهانة المحكمة

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بالصور..قاضى "أنصار الشريعة" يقضى بحبس 18 متهما بالقضية سنة بتهمة إهانة المحكمة بالصور..قاضى "أنصار الشريعة" يقضى بحبس 18 متهما بالقضية سنة بتهمة إهانة المحكمة
قضت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحبس 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة" سنة، لاتهامهم بإهانة المحكمة.

ومن جانب آخر قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز .

وكانت مشادة كلامية وقعت بين القاضى والمتهم الأول بالقضية "السيد السيد عطا" لحديثه داخل القفص، وطلبه دخول الأهالى، وحديثه ومقاطعته للقاضى، مما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وتوجيه بعض الكلمات منها "احنا بنتكلم بالقانون اللى أنت بتعمل بيه"، و"أنت خصم لينا بتحاكمنا ليه". مما جعل القاضى يقيم دعوى ضدهم .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

قاضى "أنصار الشريعة" يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين لتذمرهم فى القفص
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مصر 365

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