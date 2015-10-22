فريق أحلام في الجول - مجدي عبد الغني يختار نفسه ضمن فريق أهلاوي بالكامل

مجدي عبد الغني "البلدوزر".. اللاعب الذي صنع طفرة كبيرة في مركز لاعب الوسط الارتكاز بالكرة المصرية قبل أن يسجل واحد من أهم أهدافها في شباك هولندا بكأس العالم 1990 يختار فريق أحلامه.

عبر FilGoal.com يقدم مجدي عبد الغني اختياراته لأفضل 11 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية.

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مجدي عبد الغني اختار فريقا بالكامل سبق له اللعب بقميص الأهلي من ضمنهم كان البلدوزر الذي وضع نفسه ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الفراعنة.

حراسة المرمى

اختار مجدي عبد الغني عصام الحضري الذي حصد مع الأهلي 28 بطولة كما فاز مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم إفريقيا منهم 3 كان أساسيا فيهم.

الدفاع اختار فيه الرباعي وائل جمعة ومصطفى يونس والثنائي المونديالي ربيع ياسين وإبراهيم حسن.. في الوسط صفوت عبد الحليم ومجدي عبد الغني ومصطفى عبده ومحمد أبو تريكة.

في الهجوم اختار الثنائي محمود الخطيب وحسام حسن.