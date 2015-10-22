بالصور.. ملك الأردن يستقبل كى مون لبحث أعمال العنف فى الأراضى المحتلة

استقبل العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الخميس الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الذى اختتم زيارة الى اسرائيل والضفة الغربية دعا خلالها الجانبين الى التحرك بسرعة لوقف تصاعد العنف.

والاردن المحاور الرئيسى فى النزاع والذى يتولى الاشراف على المسجد الاقصى وفق الوضع القائم منذ 1967 يتهم اسرائيل بالوقوف وراء التصعيد الاخير مع الفلسطينيين عبر السعى الى تغيير القواعد التى تحكم الدخول الى ثانى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشهد هذا الموقع بدء دوامة العنف المستمرة منذ الاول من اكتوبر فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية.

وعند وصوله الى عمان، اعرب بان فى مداخلة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الامن الدولى لاحقا، عن "عدم تفاؤله" بعد محادثاته مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين مشيرا الى الهوة التى تزداد اتساعا بين الجانبين، بحسب دبلوماسيين شاركوا فى الاجتماع.

من جهته، طالب وزير الخارجية الاميركى جون كيرى ب"وقف كل اعمال العنف" المستمرة منذ ثلاثة اسابيع بين الاسرائيليين والفلسطينيين وذلك فى مستهل لقاء فى برلين مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو .

وصرح كيرى لصحافيين امام نتانياهو انه "لا بد من وضع حد لكل اعمال التحريض والعنف وايجاد سبيل يفضى الى عملية اكبر وهو ما لا يحصل اليوم".



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