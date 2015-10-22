أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. ملك الأردن يستقبل كى مون لبحث أعمال العنف فى الأراضى المحتلة

Google+ Print
بالصور.. ملك الأردن يستقبل كى مون لبحث أعمال العنف فى الأراضى المحتلة بالصور.. ملك الأردن يستقبل كى مون لبحث أعمال العنف فى الأراضى المحتلة
استقبل العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الخميس الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الذى اختتم زيارة الى اسرائيل والضفة الغربية دعا خلالها الجانبين الى التحرك بسرعة لوقف تصاعد العنف.

والاردن المحاور الرئيسى فى النزاع والذى يتولى الاشراف على المسجد الاقصى وفق الوضع القائم منذ 1967 يتهم اسرائيل بالوقوف وراء التصعيد الاخير مع الفلسطينيين عبر السعى الى تغيير القواعد التى تحكم الدخول الى ثانى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشهد هذا الموقع بدء دوامة العنف المستمرة منذ الاول من اكتوبر فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية.

وعند وصوله الى عمان، اعرب بان فى مداخلة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الامن الدولى لاحقا، عن "عدم تفاؤله" بعد محادثاته مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين مشيرا الى الهوة التى تزداد اتساعا بين الجانبين، بحسب دبلوماسيين شاركوا فى الاجتماع.

من جهته، طالب وزير الخارجية الاميركى جون كيرى ب"وقف كل اعمال العنف" المستمرة منذ ثلاثة اسابيع بين الاسرائيليين والفلسطينيين وذلك فى مستهل لقاء فى برلين مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو .

وصرح كيرى لصحافيين امام نتانياهو انه "لا بد من وضع حد لكل اعمال التحريض والعنف وايجاد سبيل يفضى الى عملية اكبر وهو ما لا يحصل اليوم".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365