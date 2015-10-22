وزير الإسكان يتفقد محطة مياه اليسر بالغردقة

تفقد وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه المحافظ اللواء أحمد عبدالله، مشروع محطة تحلية مياه البحر بالغردقة (اليسر) مرحلة أولى، طاقة ٤٠ ألف م3/ يوم، والتكلفة 450 مليون، وتاريخ النهو المخطط : 31 /3/2016.

وفي موقع العمل، شرح المشاكل والمعوقات السابقة، التي جرى التغلب عليها، حيث تعديل تصميمات عنبر طلمبات المدينة، كما جرى تعديل خطوط السحب للمأخذ من البحر، إضافًة إلى تعديل المأخذ من طاقة 40الف م2/ يوم الى 80م2 /يوم، ليناسب المرحلة الثانية للمشروع.

وكلف وزير الإسكان بضغط الأعمال في المحطة، والعمل على مدار الـ٢٤ ساعة على ورديات، لسرعة الانتهاء من المحطة، وحل مشكلات المياه بالمحافظة، على أن يجري توقيع بروتوكول المرحلة الثانية، ليبدأ العمل بها على الفور، ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمحطة.

وأشار اللواء سيد العشري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هناك عددًا من مشروعات المياه يجري تنفيذها بالمحافظة، منها توصيل شبكات مياه شرب لعدد 12 حيًا بالغردقة، والمشروع بتكلفة 43 مليون، وتاريخ النهو المخطط له 30/6/2016. كما سيجري تنفيذ مأخذ محطة تحلية مدينة القصير، بطاقة ٢٥ ألف م٣ يوميا، بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، وتاريخ النهو المخطط : 30/6/2017، إضافة إلى توصيل مرافق مياه الشرب لـ 1800 وحدة سكنية بالقصير، بتكلفة مليوني جنية، وقد جري نهو الشبكات ومطلوب الربط على الشبكة الخارجة.

وأضاف: يجري أيضًا إحلال وتجديد شبكات المياه لمدينة القصير، وبعض الأحياء بسفاجا، بتكلفة 30 مليون جنية، وتاريخ النهو المخطط : 30 /6/2016، وقد جري تسليم بعض المناطق ودخولها الخدمة.