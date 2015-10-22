الحبس عام لـ"خادمة سودانية" وبائعين سرقوا منقولات شقة فى مصر الجديدة

قضت محكمة جنح الموسكى، اليوم الخميس، بمعاقبة خادمة سودانية الجنسية وبائعين بالحبس عام لاتهامهم بسرقة منقولات من شقة بمنطقة مصر الجديدة ومحاولة بيعها.

وفى وقت سابق أمرت نيابة الموسكى، برئاسة المستشار محمد شحاتة، بإحالة سودانية الجنسية وبائعين إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم بسرقة منقولات من شقة بمنطقة مصر الجديدة ومحاولة بيعها بمنطقة الموسكى.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الموسكى تلقوا بلاغًا بعرض شخصين جهاز لاب توب "تابلت"، و5 هواتف محمولة، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، فداهمتهما قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطهما.

وتبين أنهما كل من: "محمد.أ"، 30 عامًا، بائع، و"محمد.س"، بائع، وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من "ميان.ز"، وشهرتها "حياة"، 24 عامًا، سودانية الجنسية.

وداهمتها قوة وضبطتها، بإرشادها ومناقشتها اعترفت بسرقة المضبوطات من مسكن مخدومها "محمد.ع"، 59 عامًا، بأسلوب المغافلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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