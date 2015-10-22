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مشادة بين متهم بـ"أنصار الشريعة" وصحفية داخل المحكمة بعد وصفها بالمتبرجة

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مشادة بين متهم بـ"أنصار الشريعة" وصحفية داخل المحكمة بعد وصفها بالمتبرجة مشادة بين متهم بـ"أنصار الشريعة" وصحفية داخل المحكمة بعد وصفها بالمتبرجة
وقعت مشادة كلامية بين عدد من الصحفيين داخل قاعة محكمة أكاديمية الشرطة، وبين المتهمين داخل القفص، وذلك بعد رفع جلسة محاكمة المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة، بعد دخول المتهم الأول فى مشادة كلامية مع القاضى بسبب عدم دخول الأهالى، ووصفه إحدى الزميلات بالقاعة بـ"المتبرجة".

واحتدت المشادة بعد وصف المتهمين للصحفيين بأن "كل ما يكتبوه هو كذب ونفاق"، وهو ما أثار غضب الصحفيين مما جعلهم يردون على المتهمين حديثهم، وكان ذلك بسبب وجود المتهمين بالقاعة الثانية التى لا يوجد بها زجاج حول قفص الاتهام، وتدخل رجال الأمن لتهدئة الموقف، كما تدخل المحامى خالد المصرى أيضًا، وقام الأمن بإخراج المتهمين من القفص، لإيداعهم القفص الآخر المحيط به الزجاج.

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مصر 365