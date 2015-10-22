كيف كانت نتائج بيسيرو في أول لقاء له بالدوري مع 6 أندية.. بشرة ثلاثية للأهلي

عندما تصل عقارب الساعة عند الثامنة إلا ربع ستنطلق صافرة الحكم لتعلن أول مباراة رسمية لجوزيه بيسيرو مع الأهلي. فكيف كانت نتائجه في أول مباراة بالدوري له مع كل الأندية التي دربها؟

طلائع الجيش يحل ضيفا على الأهلي في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.

البرتغالي جوزيه بيسيرو تولى قيادة الأهلي بشكل رسمي عقب لقاء السوبر أمام الزمالك ويستعد لخوض أول لقاء له مع الفريق.

وقبل أول مباراة رسمية له مع الأهلي تكررت تجربة "لأول مرة" لبيسيرو مع 6 أندية مختلفة خاض معهم أول لقاء بمسابقة الدوري.

ويستعرض FilGoal.com نتائج بيسيرو في أول لقاء رسمي له ببطولة الدوري مع الـ6 أندية التي تولى تدريبها بالدوري الممتاز على التوالي.

مع سبورتنج لشبونة

أول لقاء رسمي ببطولة الدوري البرتغالي لبيسيرو مع لشبونة كان أمام جل فيسنتي.

وفاز سبورتنج لشبونة بثلاثية مقابل هدفين في أول لقاء بالدوري تحت قيادة بيسيرو.

مع الهلال السعودي

تأخر أول لقاء لبيسيرو بالدوري مع الهلال لـ3 أشهر قبل أن يقود الفريق أمام الخليج في الجولة الأولى من الدوري.

ونجح بيسيرو في قيادة الهلال لفوز مقنع بثلاثية مقابل لا شيء.

مع باناثينايكوس

قمة أولى كانت في انتظار بيسيرو في اليونان. باناثينايكوس يواجه أولمبياكوس في أول لقاء رسمي لبيسيرو بالدوري اليوناني.

وانتهت القمة بالتعادل السلبي 0-0 ليحقق بيسيرو النقطة الأولى من اللقاء الأول.

مع رابيدبوخارست

في رومانيا كان بيسيرو مع موعد "لأول مرة" جديد وهذه المرة مع رابيد بوخارست ضد جلوريا بيستريتا.

ونجح رابيد بوخارست تحت قيادة بيسيرو في الفوز بثلاثية مقابل لا شيء في انطلاق الدوري الروماني.

مع سبورتنج براجا

موعد قمة كان في انتظار بيسيرو بالظهور الأول بالدوري البرتغالي مع براجا. والمنافس هو بنفيكا وعلى ملعب الأخير.

ونجح بيسيرو بالعودة من بنفيكا بنقطة التعادل بعد نهاية المباراة 2-2.

مع الوحدة

الخسارة الوحيدة في اللقاء الافتتاحي لبيسيرو بالدوري كانت مع نادي الوحدة.

هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة يكتب انتصار الجزيرة المثير 4-3 على حساب الوحدة بقيادة بيسيرو.

الإجمالي: 6 مباريات افتتاحية – 3 انتصارات (3 أهداف في كل لقاء) – تعادلان – هزيمة واحدة ( تم تسجيل 3 أهداف في اللقاء أيضا).

فكيف يكون الظهور الأول لبيسيرو مع الأهلي؟ هل يحقق الانتصار الرابع الافتتاحي له وبالثلاث أيضا أم لطلائع الجيش رأي أخر؟ لننتظر ونرى.