طارق يحيى يتحدث لـ في الجول: عن مواجهة الأهلي.. والمتألق غالي

دوري جديد ينطلق وإثارة جديدة تبدأ يوم الثلاثاء بانطلاق الموسم الكروي الجديد للدوري المصري. فكيف يستعد طارق يحيي وفريقه طلائع الجيش لمواجهة الأهلي؟

الأهلي يحل ضيفا على طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري في افتتاح مشوار الفريقين بالمسابقة.

طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي استعد بالوديات لمواجهة الأهلي الذي بجانبه رفع أول ألقاب الموسم الجديد بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري.

وتحدث طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي قائلا: " بالتأكيد الأهلي أفضل من الناحية البدنية فقد شارك في أكثر من لقاء رسمي ما بين كأس الكونفدرالية والكأس والسوبر على عكسنا".

وأضاف "الأهلي أسم كبير ومواجهته لها طابع خاص والاستعداد له يكون مختلف عن أي مباراة أخرى ولكن هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية".

حسام غالي

هل سيوفر طارق يحيي استعدادات خاصة للاعبي فريقه من أجل إيقاف المتألق حسام غالي؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه طارق يحيي.

وقال يحيي: "الأهلي منظومة جماعية كبيرة تعتمد في الأساس على الكرة الجماعية وليس على لاعب واحد".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكن بالتأكيد نضع في حساباتنا الحالة الرائعة التي يعيشها غالي وكذلك خط هجوم الأهلي. ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد".

وقدم حسام غالي أداء أكثر من رائع أمام الزمالك في السوبر توج به بجائزة أفضل لاعب في المباراة.