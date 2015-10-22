بالصور.. اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينتى الغنايم وساحل سليم بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان للمخطط الإستراتيجى لمدينتى الغنايم وساحل سليم والذى قامت بإعداده الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة، حيث ورد المخطط للمحافظة بعد اعتماده.

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة للبدء فى إعداد المخططات التفصيلية فى ضوء المخطط الإستراتيجى المعتمد، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية العسكرية للبدء فى هذه المخططات التفصيلية حرصا على عدم البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة.

وأشار المحافظ فى تصريحات له، إلى أن إنهاء تلك المخططات التفصيلية يأتى فى إطار الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترحة.

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وأوضح الدسوقى، أن مدينة ساحل سليم تم اعتماد 329 فدانا فيها، منها 18 فدانا للخدمات الإقليمية "طرق ومنشآت تعليم وصحة"، بحيث تستوعب 59 ألفا و509 نسمة، بينما تم اعتماد 683 فدان بمدينة الغنايم منها 53 فدان خدمات إقليمية تستوعب 78 ألف و283 نسمة.

وأضافت المهندسة إيمان على محمود مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة أسيوط فى تصريحات لها، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات تعتبر مرتكزا أساسيا للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة.

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وقالت مدير التخطيط العمرانى، إنه تمت مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة حتى ينعموا بحياة كريمة ومنظمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات، مؤكدة أن المحافظ يولى اهتماماً خاصاً بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية ومتابعة خطوات إجراءات اعتمادها خطوة بخطوة وذلك للتسهيل على المواطنين.

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