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غداً…عرض مسرحية “كدب فى كدب” لأول مرة

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غداً…عرض مسرحية “كدب فى كدب” لأول مرة غداً…عرض مسرحية “كدب فى كدب” لأول مرة

تعرض مسرحية”كدب في كدب” بطولة الفنان سميرغانم،لآول مرة فى التاسعه ونصف مساءغدا الجمعه 23أكتوبر عبر قناة “MBC

 المسرحية من تأليف الكاتب الكبير الراحل أبو السعود الإبيارى، وإخراج عبد الغنى زكى،ويشارك في بطولتها  النجوم، أحمد راتب، ،طارق الإبياري،ندى بهجت ،وحسن عبد الفتاح.

كما تعرض فى الثامنة مساء اليوم نفسه ،مسرحية “كامل إبتسم”، لفرقة “”، بطولة الفنان أشرف عبدالباقي،علي ربيع، حمدي الميرغني،مصطفى خاطر،محمد أسامة “أوس أوس”، كريم عفيفي،ويزو،إبرام سمير،حامد محمد، بيشوي طاهر،مصطفى بسيط، ،محمد أنور،سارة عبدالفتاح،محمد توب، تأليف وإخراج مسرحى نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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