«القومي لحقوق الإنسان» يصدر بيانًا حول متابعة مرحلة التصويت الأولى

اختتمت غرفتي العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عملهما بشأن متابعة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015، التي أجريت في 14 محافظة (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – أسيوط – قنا – الأسكندرية – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- مرسى مطروح – البحيرة ) بإجمالي 103 دائرة انتخابية تنافس فيها 2548 مرشحًا ومرشحةً على 226 مقعدًا فرديًا، وأربعة قوائم لكل دائرة من دائرتي القوائم تضم 240مرشحًا على 60 مقعد، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في هذه المرحلة ما يتجاوز 27 مليون و400 ألف ناخبٍ وناخبةٍ بنسبة 51.6% ذكور و48.4% إناث، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين 18-19 أكتوبر الجاري، وشملت أعمال المتابعة مرحلتي التصويت والفرز على النحو الآتي:

>أولاً: مرحلة التصويت وشملت تلك المرحلة تلقي الشكاوى، فرق المتابعة الميدانية، والرصد الاعلامي.

- تلقي الشكاوى

وصلت الشكاوى مع انتهاء مرحلة التصويت إلى عدد 202 شكوى، تنوعت طرق وصولها إلى الغرفة عن طريق الاتصالات التليفونية على الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين والمرشحين وحملاتهم ومندوبيهم والمراقبين الحاصلين على تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، والجمعيات والمؤسسات التي شكلت غرف عمليات لمتابعة العملية، بالإضافة إلى ما رصدته فرق المتابعة الميدانية التي شكلها المجلس.

وفى هذا الإطار تعاملت غرفتى العمليات المركزية مع (202 شكوى) خلال يومي عملية التصويت بالمرحلة الأولى، وردت من 12 محافظة وهم : (الجيزة – سوهاج – بنى سويف – الأسكندرية – الفيوم – البحيرة – أسوان – أسيوط– قنا– المنيا– الأقصر- مرسى مطروح) من إجمالى محافظات المرحلة الأولى ، وإحليت 153 شكوى منها للجنة العليا للأنتخابات للعمل على إزالة أسبابهم.

ومن أبرز الإنتهاكات والمخالفات التي تضمنتها تلك الشكاوى خلال مرحلة التصويت: ممارسة الدعاية الإنتخابية داخل بعض مقار الإقتراع وخارجها (57 شكوى) ،التأخر فى فتح مقار اللجان الإنتخابية (27 شكوى)، التأثير على إرادة الناخبين (22 شكوى)، رشاوى إنتخابية (12 شكوى)، أعمال عنف (8 شكاوى)، عدم تقديم المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن (3 شكاوى)، منع متابعين من منظمات المجتمع المدني (3 شكاوى).

-فرق المتابعة الميدانية

> شكلت غرفة العمليات المركزية عدد 8 فرق عمل ميدانية شمل نطاق عملهم عدد 5 محافظات بإجمالي عدد 20 دائرة انتخابية، رصدت خلالها عدد من المخالفات التي جرى تحريرها كبلاغات ضُمت إلى عدد الشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات المركزية.

-وحدة الرصد الإعلامي

التي تابعت ما تداولته بوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، حيث رصدت من خلال تلك المتابعه وجود أعمال عنف بين أنصار بعض المرشحين، وأيضًا العثور على خمسة قنابل بدائية الصنع في محيط بعض الدوائر الإنتخابية إنفجر بعضها دون حدوث خسائر وإبطل مفعول القنابل الأخرى ( وفقًا للمصدر). كما جرى رصد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين موكلي مرشحين بدائرة أبنوب محافظة أسيوط حيث توجهت قوات من الشرطة والجيش إلي لجنة مدرسة بنى محمد الثانوية بنين بدائرة أبنوب والفتح، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين موكل مرشح وموكلين لمرشح آخر، وتفاقم الأمر وتشابك أهالي القرية من أنصار المرشحين، كما تناولت وسائل الإعلام تدخل قوات الأمن لفض اشتباك بين منسقي حزب النور ومندوبي المرشحين المستقلين بدائرة العامرية في مدرسة الجزائر المشتركة بمحافظة الإسكندرية .

وبالتواصل مع غرفة عمليات وزارة الداخلية حول كل ما جرى رصده من أخبار للوقوف على مدى حقيقتها فقد جري تأكيد بعضها وعدم صحة البعض الأخر.

ثانياً: مرحلة الفرز

أوفد المجلس عدد من البعثات الميدانية لمتابعة وتغطية عملية الفرز في دائرتي الدقي، ومركز الجيزة، التي جاءت نتائجها تحمل مؤشر بفوز قائمة “في حب مصر”، ففي مدرسة أسماء فهمي لجنة 102 دائرة أول الجيزة حصلت تلك القائمة على 263 صوت من إجمالي 406 صوت صحيح أي أكثر من 50% في حين توزعت باقي الأصوات على القوائم الثلاث الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة 103 التى حصلت فيها قائمة في حب مصر على 337 صوت من إجمالي 467 صوت صحيح، هذا بالإضافه إلى تشكيل فرق ميدانية لمتابعة العملية ذاتها بمحافظات الأسكندرية، والبحيرة، بني سويف، سوهاج، وسيجري الإعلان عن نتائج تلك البعثات بالتقرير النهائي الذي سيصدره المجلس عقب انتهاء العملية الانتخابية.

مؤشرات من واقع متابعة جولة التصويت الأولى من المرحلة الأولى

> 1. اتسمت عملية المشاركة في اليوم الأول بضعف الاقبال من قبل الناخبين إلا أنه تلاحظ زيادة في نسب المشاركة من الناخبين في اليوم الثاني، ومع اقتراب مواعيد غلق اللجان.

> 2. تأخر فتح اللجان الإنتخابية في موعدها المقرر وفقًا للقانون مخالفة بدأت واستمرت على مدار اليومين، ونقدر ما قامت به اللجنة من إجراءات للتعامل مع هذا الأمر وسرعة إزالة أسباب المخالفة.

> 3. إستمرت مخالفة ممارسة الدعاية الإنتخابية في معظم الدوائر الإنتخابية بالمخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا وهنا لابد من الإشارة إلى دور اللجنة في التعامل مع بعض الحالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستخدمي الدعاية في بعض الدوائر الانتخابية.

> 4. عمليات توجيه للناخبين والتأثير على إرادتهم أثناء عملية التصويت الأمر الذي انعكس فى ما رصده بهذا الشأن، صاحبه حالات محدوده لتقديم رشاوى إنتخابيه في بعض الدوائر الانتخابية.

> 5. وجود بعض الإخفاقات فيما يتعلق بأماكن بعض لجان التصويت للأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، حيث ظهر ذلك في عدد من الشكاوى تفيد بعدم قدرة تلك الأشخاص من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان لوجودها بالأدوار العليا.

وإذ يقدر المجلس ما بذلته اللجنة العليا لإنتخابات مجلس النواب 2015 عن قيامها بعملية تنظيم اتصفت بالمرونة والاستعدادات اللوجستية الكاملة لجميع لجان الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، مما أتاح للناخبين الوصول إلى المقار الانتخابية بشكل يسير، ويشيد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإجراءات التأمينية الكافية للمقار اللجان الانتخابية بالمرحلة من قبل قوات الجيش والشرطة.

يذكر أنه يظل غياب العمل السياسي الميداني للأحزاب السياسية والمرشحين أحد الأسباب الهامة والأساسية لضعف الإقبال من الناخبين.