“الإيكاو” تتبع الطائرات عن طريق موقعها الجديد على “الانترنت”

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أنها باشرت العمل بالمنطقة المركزية الجديدة للمعلومات الإلكترونية بشأن التطورات الخاصة بتتبع الطائرات .

وتُتيح منطقة المعلومات الجديدة لتتبع الطائرات، المُتاحة على الموقع الشبكي للإيكاو المفتوح للجمهور، جدولًا زمنيًا مفصلًا وما يدعمُه من تقارير ووثائق تتصل بالدعوة إلى إعداد المقتضيات الأولى المتعلقة بتتبع الطائرات على الصعيد العالميّ وإعمالها.

وأوصت الدولة الأعضاء باعتماد قاعدة قياسية جديدة تنص على تفقّد الطائرات كل 15 دقيقة وذلك خلال المناقشات التي أجريت بين أكثر من 850 مشاركًا في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السلامة لعام 2015 الذي عقدته في فبراير من هذه السنة الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وقد أنشئت هذه المنطقة الجديدة، للمعلومات التي تجمع كل ما يتصل بتتبع الطائرات من وثائق ومستجدات تلبية لدعوات صادرة عن المؤتمر الرفيع المستوى لتبوُّء الريادة في اتخاذ مبادرة لتتبع الطائرات العادي باستخدام التكنولوجيا الموجودة. وأُنشئت لجنة توجيهية معنية بالمبادرة بمشاركة عالمية واُختيرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمنطقة نموذجية للعمليات الخاصة بهذه المبادرة، ويُتوقع أن تُعتمد القاعدة القياسية الموصى بها في نهاية عام 2015.