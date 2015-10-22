بعد الحجر والسكين.. الفلسطينيون يقاومون إسرائيل بـ"اللحوم الفاسدة"

فى الوقت الذى يقاوم فيه الشعب الفلسطينى قوات الاحتلال الإسرائيلى بالحجارة تارة وباستخدام السكين لطعن المستوطنين المحتلين للأراضى الفلسطينية وجنود الاحتلال تارة أخرى، ابتكر التجار الفلسطينيون طريقة جديدة للمقاومة باستخدام اللحوم الفاسدة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها بعد ظهر اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية أحبطت صباح اليوم محاولة لتهريب طنين من اللحوم الفاسدة من مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لإسرائيل.

وأوضحت الإذاعة العبرية أنه تم ضبط اللحوم فى حاجز "الزعيم"، وتم اعتقال مواطن من عرب 48 من سكان حى "شعفاط" بالقدس المحتلة للاشتباه فيه بمحاولة تهريب اللحوم الفاسدة داخل إسرائيل.