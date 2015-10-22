بعد بطلان «الرمل» ..الطعون تهدد نتائج الانتخابات بمعظم دوائر الإسكندرية

تلقت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، العديد من الطعون لوقف إعلان نتائج الانتخابات بعدد من الدوائر في المحافظة، بدعوى وجود تزوير، ومخالفات مطالبين ببطلان نتيجة الانتخابات.

وهو ما أصبح يهدد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات معظم الدوائر، وبخاصة بعد صدور حكم إبطال انتخبات دائرة الرمل.

> تقدمت عزة أحد الشهابى في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بطعن تطالب فيها بوقف نتيجة الانتخابات، بدعوى وجود تزوير فى النتيجة.

واستندت الشهابي، إلى محضر رسمى من قاضى اللجنة 51 الذي أعلن نتيجة الانتخابات باللجنة، وتسلم المندوب الخاص نسخة منها، وتبين أن عدد المقيدين ممن لهم حق التصويت باللجنة بلغ 2120 ناخباً، وان عدد الناخبين الحاضرين 2128 أى بزيادة 8 ناخبين.

> وفى دائرة مينا البصل تقدم معتز الشناوى، أمين إعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومرشح دائرة مينا البصل واللبان بالطعن على النتيجة التى اعلنت بالدائرة لوجود مخالفات وتزوير ورشاوى انتخابية وخرق للدعاية الانتخابية.

فيما تقدم عدد من المرشحين بدائرة قسم شرطة باب شرق وسيدى جابر بـ 7 طعون اليوم الخميس لوقف اعلان النتيجة واعتبارها باطلة، مستندين الى وجود رشاوى انتخابية ومخالفات قام بها بعض المرشحين.

بذكر أن محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، أصدرت حكمًا يقضى بوقف نتيجة انتخابات دائرة الرمل، لإدراج اسم الدكتور علي علبة المرشح المستبعد بحكم من المحكمة الادارية العليا في الكشوف الانتخابية، وحصوله على 23 ألف صوتًا اعتبرت جميعها باطلة ما أضر بسير العملية الانتخابية.

وقررت المحكمة إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين على المقعد الفردي.