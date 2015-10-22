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بالصور.. مراحل نمو أصغر طفل بريطانى من وزن 500 جرام إلى 3 كيلو ونصف

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بالصور.. مراحل نمو أصغر طفل بريطانى من وزن 500 جرام إلى 3 كيلو ونصف بالصور.. مراحل نمو أصغر طفل بريطانى من وزن 500 جرام إلى 3 كيلو ونصف
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة طفل بريطانى ولد مبكراً قبل موعد الولادة الطبيعى بحوالى 3 أشهر بواسطة عملية قيصرية، وكان وزنه 500 جرام، ويعانى من عدم تغذيته داخل الرحم.

ولاحظ الأطباء أن "بيكسى جريفيث" لا يتغذى داخل الرحم جيداً من المشيمة والحبل السرى، لذلك قاموا على الفور بإجراء عملية قيصرية للأم، وولد الطفل بعد مرور 28 أسبوعا فقط، وهذا أمر خطير جداً، حيث أنهم كانوا غير متوقعين أنه سيعيش أكثر من ساعة واحدة.

ولكن حدثت المعجزة، حيث قام الأطباء بوضع الطفل فى كيس بلاستيكى مائل للحرارة داخل الحضانة، لافتين إلى أن الأطفال المبتسرين أو الخدج عرضة لانخفاض درجة جسمهم، لذلك يجب الحفاظ على جسمهم من البرودة.

وأوضح الأطباء أنه تم نقل العديد من أكياس الدم للطفل بيكسى، وجلس فى المستشفى لفترة أكثر من 5 شهور وهو الآن فى المنزل مع والدته ووصل وزنه إلى 3 ونصف كيلوجرام.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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