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٥٠٠ طائرة خاصة بالمملكة العربية السعودية

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٥٠٠ طائرة خاصة بالمملكة العربية السعودية ٥٠٠ طائرة خاصة بالمملكة العربية السعودية

الطيران السعودي

أكد فيصل الصديق المشرف العام على الشؤون التجارية في طيران الخاص، أن سوق الطيران الخاص من أكثر القطاعات التجارية نموًا في المملكة بما يقارب 500 طائرة خاصة وسوف تصل خلال 10 سنوات مقبلة إلى 1000 طائرة.

وقال “الصديق”، أن الطيران الخاص السعودي يستحوذ على 60% من قطاع الطيران الخاص في الخليج، الذي يشكل 10-15% من حجم الطيران الخاص في العالم، وأضاف الصديق أن 60% من رحلات الطيران الخاص في المملكة تكون في الغالب داخلية، و40% رحلات إقليمة ودولية، وأن 70% من الرحلات الإقليمة هي رحلات لدول عربية مثل دبي وتركيا ومصر، أما الرحلات الدولية فأغلبها بين أوروبا وأميركا، بحسب صحيفة المدينة.

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