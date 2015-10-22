«جنينه» يجتمع بقيادات «مطار القاهرة» استعدادًا لتفتيش “الايكاو”

اجتمع رئيس ميناء «القاهرة الدولي»، اللواء طيار احمد جنينه، بالقيادات والأجهزة العاملة بالمطار؛ لمتابعة الإستعدادات لتفتيش المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ “الإيكاو” التي ستصل للبلاد أوائل نوفمبر المقبل لمتابعة إجراءات السلامة والجودة والتأمين في المطار.

تناول الاجتماع استعدادات المطار لإجراء التفتيش الشامل على إجراءات التأمين والسلامة والجودة في صالات المطار وأرض المهبط وكافة الأجهزة المعنية بالأمان من أجل الوصول إلى نتائج متقدمه وسليمة في كل قطاعات سلامة النقل الجوي في مصر وشارك في الاجتماع رؤساء الأجهزة والقطاعات والهيئات العاملة بالمطار.