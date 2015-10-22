أخبار عاجلة

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني أكثر مدرب يخوض مباريات أوروبية بأتليتكو مدريد

Google+ Print
سيميوني أكثر مدرب يخوض مباريات أوروبية بأتليتكو مدريد سيميوني أكثر مدرب يخوض مباريات أوروبية بأتليتكو مدريد

(إفي): أصبح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدرب الذي يخوض أكبر عدد من المباريات الأوروبية مع أتليتكو مدريد، بعد اللقاء الذي قاد فيه فريقه اليوم أمام أستانا الكازاخي في ثالث جولات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، والذي انتهى لصالح (الروخيبلانكوس) بأربعة أهداف نظيفة.

وأشار الموقع الرسمي لنادي أتليتكو مدريد إلى أن سيميوني خاض الأربعاء مباراته رقم 44 في المنافسات الأوروبية، متفوقا على الراحل لويس أراجونيس، الذي قاد الروخيبلانكوس في 43 مباراة قارية.

ونجح سيميوني في الفوز بـ31 من لقاءاته الأوروبية التي خاضها مدربا لأتليتكو مدريد، وتعادل في خمسة وخسر في ثمانية.

وقاد سيميوني فريقه الحالي للفوز بالدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الأوروبي مثلها، فضلا عن تأهله لنهائي دوري الأبطال قبل موسمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع