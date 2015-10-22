سيميوني أكثر مدرب يخوض مباريات أوروبية بأتليتكو مدريد

(إفي): أصبح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدرب الذي يخوض أكبر عدد من المباريات الأوروبية مع أتليتكو مدريد، بعد اللقاء الذي قاد فيه فريقه اليوم أمام أستانا الكازاخي في ثالث جولات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، والذي انتهى لصالح (الروخيبلانكوس) بأربعة أهداف نظيفة.

وأشار الموقع الرسمي لنادي أتليتكو مدريد إلى أن سيميوني خاض الأربعاء مباراته رقم 44 في المنافسات الأوروبية، متفوقا على الراحل لويس أراجونيس، الذي قاد الروخيبلانكوس في 43 مباراة قارية.

ونجح سيميوني في الفوز بـ31 من لقاءاته الأوروبية التي خاضها مدربا لأتليتكو مدريد، وتعادل في خمسة وخسر في ثمانية.

وقاد سيميوني فريقه الحالي للفوز بالدوري الأوروبي مرة وكأس السوبر الأوروبي مثلها، فضلا عن تأهله لنهائي دوري الأبطال قبل موسمين.