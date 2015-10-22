مورجان فريمان يتوجه إلى الأقصر لاستكمال تصوير فيلمه التسجيلى

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، النجم العالمى "مورجان فريمان"، متوجهًا إلى الأقصر على متن طائرة خاصة، لاستكمال تصوير الفيلم التسجيلى.

وأفاد مصدر أمنى بمطار القاهرة، أن "فريمان" غادر على متن طائرة حاصة بصحبة فريق من المصورين والمخرجين لاستكمال تصوير فيلم تسجيلى، ومن المقرر أن يقوم بزيارة عدد من الأماكن الأثرية بالأقصر.

وكان فريمان حصل على كافة التصاريح الخاصة لتصوير فيلمه الوثائقى من الأجهزة الأمنية والهيئة العامة للاستعلامات ولا يزال يصور عددا من المشاهد فى مصر خاصة المناطق الأثرية، ومن المقرر أن يلتقى وزير السياحة الأسبوع المقبل قبل مغادرة البلاد.