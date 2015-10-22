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صاحب قاعة أفراح يغتصب طفلة ويشرع فى اختطاف شقيقتها بالبحيرة

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صاحب قاعة أفراح يغتصب طفلة ويشرع فى اختطاف شقيقتها بالبحيرة صاحب قاعة أفراح يغتصب طفلة ويشرع فى اختطاف شقيقتها بالبحيرة
استيقظ أهالى مركز الرحمانية، اليوم، على جريمة بشعة هزت أركان محافظة البحيرة بأكملها، بعد قيام رجل فى العقد الخامس من العمر باغتصاب طفلة، 13 سنة، وشروعه فى خطف شقيقتها، 7 سنوات، لاغتصابها، وهدد المغتصبة بالسلاح، وقتل والدها فى حالة إبلاغه بما حدث ويرغمها على التوقيع على إيصالات أمانة لإجبارها على تكرار الواقعة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم محمد فرحات، نائب مأمور مركز الرحمانية، يفيد باتهام "ج.ع.م"، ومقيم قرية سمخراط دائرة المركز، وبصحبته ابنته "آية.ج.ع"، 7 سنوات، تلميذة بالصف الثانى الابتدائى، وابنته "أ"، 13 سنة، بالصف الأول الإعدادى، واتهم "سعد.م.ع.ع"، 48 سنة، "صاحب قاعة أفراح"، باغتصاب ابنته ومحاولة خطف الأخرى وتهديدها بالسلاح الأبيض وتوقيعها على أوراق وتهديدها بقتل والدها فى حالة إبلاغه بما حدث منذ فترة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7375 جنح الرحمانية لسنة 2015.
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