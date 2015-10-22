سيف بن زايد يطّلع على جهاز قراءة جوازات السفر

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على الجهاز الذي ابتكره الرقيب عامر الجابري من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، والذي يعدّ الأول من نوعه للكشف على جوازات السفر والوثائق، وقادر على قراءة جميع جوازات السفر على مستوى العالم سواء العادية أم الإلكترونية.

نقلة نوعية

واستمع سموه لشرح عن الابتكار الجديد الذي يشكّل نقلة نوعية في تعزيز العمل الشرطي والأمني، وبالإمكان الاستفادة منه في المنافذ الجوية والبرية، بما يعزز رؤية الحكومة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الأولى في تحقيق الأمن والأمان.

وأوضح المبتكر أن الجهاز قادر على العمل من غير موصلات كهربائية، وتستخدم فيه أدوات ومواد «صديقة للبيئة» مما يحافظ على السلامة المهنية للموظفين، وتم ابتكاره بتكلفة بسيطة، ويضم مجهراً يمتاز بإعطاء صورة أكبر وأكثر وضوحاً بعشرين مرة مقارنة بالأجهزة المماثلة، مضيفاً أن الجهاز المبتكر الجديد يتميز بتوافر خاصية المسح الضوئي لقراءة تذاكر الطيران، و«الباركودات» وبطاقات الهويات العالمية، وعدد من الخصائص والتطبيقات في مكان واحد، في حين أن غيره تنحصر وظائفه في واحدة فقط.

مقترحات

ويتبنى مركز الابتكار بوزارة الداخلية الأفكار والمقترحات الإبداعية، ويعمل على تزويدها بكل التسهيلات الممكنة، ودعمها ضمن منظومة العمل فيه، بهدف تعزيز وتطوير الأداء، فضلاً عن أن المركز يسهّل ويطبّق الأفكار والمبادرات الإبداعية ويتبناها، ويأخذ بأيدي المبتكرين من أجل تطوير اقتراحاتهم ومبادراتهم الإبداعية تكريماً لأصحابها.

حوكمة

عقدت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للاستراتيجية و تطوير الأداء - قسم السياسات أمس، ورشة «حوكمة السياسات المؤسسية» في مقر مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية لموظفي المؤسسة وشركائها. وحضر الورشة أحمد بن شبيب الظاهري مدير عام المؤسسة والعميد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية.