تجمهر أهالى قرية بالقليوبية بعد مقتل طفلة وإصابة تاجر على يد مسجل خطر

أطلقت قوات أمن القليوبية القنابل المسيلة للدموع لتفريق تجمهر ما يقرب من 300 شخص من أهالى زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، بعد قطعهم الطريق الدائرى ببهتيم فى الاتجاهين، وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتشوك اعتراضا على قيام مسجل خطر، ويدعى "محمد. ح.أ.ح وشهرته "الدكش" 30 سنة عاطل والسابق اتهامة فى 3 قضايا "مخدرات – قتل - حريق عمد" بقتل الطفلة "شهد ع.ا "9 سنوات - طالبة بالصف الثالث الابتدائى"، إثر إصابتها بطلق نارى بالصدر، وإصابة "سعيد.ا.س" 35 سنة تاجر خضار بطلق نارى بالرقبة.

وذكر بيان لمديرية أمن القليوبية، أن القوات البحثية والنظامية المعينة بطريق زاوية النجار - دائرة مركز قليوب فوجئت ببعض العناصر الإجرامية بالجعافرة يطلقون أعيرة نارية بطريقة عشوائية من داخل الزراعات، وأسفر ذلك عن مصرع الطفلة وإصابة التاجر.

ودفع الحادث الأهالى للتجمهر وقطع الطريق، وحاولت قوات الأمن فتح الطريق، ومناشدة الأهالى بترك القانون يأخذ مجراه لضبط المتسببين فى الواقعة، إلا أن المفاوضات السلمية لم تجدِ معهم، فتم التعامل معهم بالغاز حيث تفرقوا هاربين، وألقت قوات الأمن القبض على 9 أشخاص من الأهالى المتسببين فى قطع الطريق، و10 دراجات نارية خاصة بالمتجمهرين جار فحصهم.

وكانت أجهزة الأمن شنت حملة مكبرة على البؤر الإجرامية، وتم القبض على مسجل خطر ويدعى "محمد. ح.أ.ح" وشهرته "الدكش" 30 سنة عاطل والسابق اتهامة فى عدد 3 قضايا "مخدرات – قتل - حريق عمد" فبادر "الدكش" قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من داخل الزراعات هو وبعض أعوانه وفروا هاربين.

وتبين بالفحص أن الدكش مطلوب فى عدة قضايا منها القضية رقم1681 جنايات قسم ثان مدينة نصر لسنة 2001م "حريق عمد" والهارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011 فى القضية رقم 149 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2007م إحراز سلاح ومخدرات الحكم 3 سنوات سجن مشدد والمحكوم عليه هارب فى [4] أحكام جناية آخرها القضية رقم 24740 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 [ سلاح ] كلى رقم 5228 لسنة 2014 الحكم السجن المؤبد بجلسة 26/4/2015، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا آخرها القضية رقم 7499 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 – قتل .

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وتاريخ حدوثها، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء.

من جانبه أمر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بالدفع بـ4 مدرعات ومجموعات مسلحة، وتعيين خدمات لملاحظة الحالة على مركز قليوب وتشديد الحراسة عليه.