بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الفرق المشاركة فى سباق الدراجات بشرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفرق المشاركة فى سباق البطولة العربية للدراجات، كما كرم ورئيس الاتحاد العربى للدراجات الشيخ فيصل بن حميد القاسمى، والدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى البطولة العربية للدراجات، خلال الحفل الافتتاح بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 22 من أكتوبر الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، ورحب المحافظ بالوفود المشاركة وتمنى لهم إقامة سعيدة داخل مدينة السلام شرم الشيخ.

وأعلن المحافظ أن الوطن العربى نسيج وحيد ولا يوجد خلافات بيننا، لأننا أمة أبية واحدة، وصافح المحافظ جميع الفرق العربية المشاركة، ومن بينها قطر، وطالب بإقامة مثل هذه البطولات على أرض شرم الشيخ لتنشيط السياحة العربية.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن حميد، رئيس الاتحاد العربى للدراجات، إن مصر هى وطن كل العرب، معرباً عن سعادته البالغة لاستضافة هذه البطولة على أرض مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر والإمارات وكل الدول العربية أشقاء، مقدما الشكر للقيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء على حسن الاستضافة والمقابلة.

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصرى، أن شرم الشيخ مدينة السلام والجمال، لذا تم اختيارها لإقامة هذه البطولة التى تقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، وقدم الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال.

فى نفس السياق، أوضح مصطفى آدم، نائب مدير البطولة، أن إجمالى عدد الفرق المشاركة 14 دولة، متمثله قطر ومصر والإمارات والسعودية والبحرين والأردن وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين والكويت، ولبنان، موضحا أن المسابقة والبطولة يشارك فيها كبار وشباب وناشئون على مدار 10 أيام ومنطقة السباق تم تحديدها وهى الطريق الأوسط والدائرى بشرم الشيخ.

وحضر حفل الافتتاح على أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأحيت فرقة الموسيقى العربية وثقافة جنوب سيناء حفلا ساهرا فى احد المنتجعات السياحية للوفود المشاركة فى البطولة.



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