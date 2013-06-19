Bradley Cooper صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة

حصل الممثل الأمريكي "Bradley Cooper" على لقب صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة، على الإطلاق، بين الرجال، متغلّباً على الكثير من النّجوم.

وجاءت هذه النتيجة بعد أن أجرت شركة "فادج" البريطانيّة المتخصّصة بمستحضرات العناية بالشعر استطلاعاً، شاركت فيه 2000 امرأة، أظهر أنّ شعر Bradley Cooper هو الأكثر جاذبيّة بين شعور الرجال في العالم، إذ حصل على 45% من الأصوات.

واحتلّ الممثل Ryan Gosling المركز الثاني بـ20% من الأصوات، متقدّماً على النجم البريطانيّ David Beckham الذي حصل على 17% من الأصوات.

أما الأمير Harry فاحتلّ المركز الرابع بـ7% من الأصوات، في حين كان المركز الخامس من نصيب نجم البوب Harry Styles، الذي نال 5% من الأصوات.