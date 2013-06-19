أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Bradley Cooper صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة

Google+ Print
Bradley Cooper صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة Bradley Cooper صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة

حصل الممثل الأمريكي "Bradley Cooper" على لقب صاحب الشعر الأكثر جاذبيّة، على الإطلاق، بين الرجال، متغلّباً على الكثير من النّجوم.
وجاءت هذه النتيجة بعد أن أجرت شركة "فادج" البريطانيّة المتخصّصة بمستحضرات العناية بالشعر استطلاعاً، شاركت فيه 2000 امرأة، أظهر أنّ شعر Bradley Cooper هو الأكثر جاذبيّة بين شعور الرجال في العالم، إذ حصل على 45% من الأصوات.
واحتلّ الممثل Ryan Gosling المركز الثاني بـ20% من الأصوات، متقدّماً على النجم البريطانيّ David Beckham الذي حصل على 17% من الأصوات.
أما الأمير Harry فاحتلّ المركز الرابع بـ7% من الأصوات، في حين كان المركز الخامس من نصيب نجم البوب Harry Styles، الذي نال 5% من الأصوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي