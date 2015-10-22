الإمارات وموريتانيا توقعان اتفاقيتين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي وحماية الاستثمار

وقعت دولة الإمارات و الجمهورية الإسلامية الموريتانية مساء أمس اتفاقيتين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وقع الاتفاقية .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فيما وقعها من جانب موريتانيا معالي حمادي ولد اميمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي حمادي ولد اميمو قد استعرضا خلال لقائهما أمس في نواكشوط..العلاقات التي تربط دولة الإمارات وموريتانيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات..بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين..وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على ترسيخ وتنمية هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الموريتاني في ختام اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

كما قام سموه خلال الزيارة الرسمية إلى موريتانيا بزيارة إلى محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في العاصمة نواكشوط حيث كان في استقبال سموه معالي محمد سالم ولد البشير وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني .

وتقوم المحطة بإنتاج 10 في المائة من انتاج موريتانيا من الكهرباء بسعة 15 ميجاوات وهي تكفي لاستهلاك 10 آلاف منزل من الكهرباء سنويا و تعد المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في غرب أفريقيا.

حضر اللقاء سعادة عيسى الكلباني سفير الدولة لدى نواكشوط.

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