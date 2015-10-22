بالصور.. العثور على 6 جثامين لمهاجرين بشاطئ "القره بولى" شرق طرابلس

انتشل الهلال الأحمر الليبى ستة جثامين لمهاجرين غير شرعيين بشاطئ بلدة «القرة بولى» شرق العاصمة الليبية طرابلس- ثلاثة رجال وامرأتان وطفل.

وقال المكتب الإعلامى لجمعية الهلال الأحمر الليبى فى بيان اليوم" الخميس " أن متطوعى الهلال انتشلوا الجثث من على الشاطئ أمس بعد بلاغ رسمى تلقته من مركز الأمن الوطنى بـ«القره بولى»، لافتا أن الجثث نقلت إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس المركزى لعرضها على الطب الشرعى.

ورجّح أن تكون هناك جثث أخرى وسط البحر بعد أن عثر خفر السواحل الليبى على قارب فارغ يرجح أن يكون القارب المنكوب.

يذكر أن سفينة مكدسة بالمهاجرين كانوا فى طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا غرقت الشهر الماضى قبالة ساحل مدينة "زوارة " مما أسفر عن غرق نحو 200 مهاجر معظمهم من السوريين.



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