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نجوم "على مر الزمان" يودّعون الطفل عثمان

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نجوم "على مر الزمان" يودّعون الطفل عثمان نجوم "على مر الزمان" يودّعون الطفل عثمان

احتفل الطفل أمير برجا الشهير بشخصية "عثمان" في مسلسل "على مر الزمان"، مع نجوم المسلسل بمناسبة انتهاء دوره في المسلسل، مع انطلاق الموسم الجديد الذي لم يعد يمثّل فيه، بعد أن كبر الاخوة في سيناريو المسلسل، وأصبح دور عثمان لممثل شاب جديد هو كون قوبير.
وفضلاً عن عائلته، شارك في حفل عثمان كل من (عائشة بانول) جميلة، (فرح زينب عبدالله) إيلين، (يالدز كاري اتسكوي) نيفين، (اراس بولوت) مجد، (ولما اليس) كارولين، (ماتع هاروزاغلو) سهيل، وعثمان الكبير الجديد (كون قوبير).
وقد احتفلوا ورقصوا مع عثمان، والتقطوا الصور التذكارية متمنين له التوفيق في حياته المهنية.

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