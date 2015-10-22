«ديهوم الباسل» دكتور بجامعة الفيوم ضمن أشهر 100 عالِم على مستوى العالْم

صرح الدكتور ديهوم الباسل، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الفيوم، بأن جامعة كامبردج، قد اختارته كواحد من أشهر 100 عالم لعام 2015م، في المركز الدولي لمشاهير العلماء في إنجلترا.

ويذكر أن “الباسل”، قد حصل على بكالوريوس في العلوم والتربية – شعبة التاريخ الطبيعي – جامعة عين شمس عام 1976، وبكالوريوس العلوم – شعبة علم الحيوان – جامعة عين شمس عام 1980، ثم حصل على ماجستير العلوم في علم الحيوان – شعبة طفيليات – جامعة عين شمس عام 1987 ، ونال درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم – شعبة “لافقاريات- طفيليات” من جامعة القاهرة عام 1990 .