تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي لـ24 ديسمبر

أجلت الدائرة 19 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود علاء، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، محاكمة 13 شخصًا لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز السابق، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضي لجلسة 24 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة.