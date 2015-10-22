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مباحث القليوبية: أكمنة لضبط "الدكش" أخطر العناصر الإجرامية بعد قتله طفلة

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مباحث القليوبية: أكمنة لضبط "الدكش" أخطر العناصر الإجرامية بعد قتله طفلة مباحث القليوبية: أكمنة لضبط "الدكش" أخطر العناصر الإجرامية بعد قتله طفلة
أكد اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، أنه جارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة للقبض على "الدكش" المتهم بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة زاوية النجار مما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وإصابة آخرين.

وأضاف حمزة فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن المتهم يعد من أخطر العناصر الإجرامية الهاربة من السجون ومطلوب ضبطه فى عدة قضايا وأنه يتخذ من منطقة زراعية بقليوب وكرا للاختباء به وأنصاره، حيث أطلقوا الأعيرة النارية بعشوائية مما أسفر عن مقتل الطفلة وإصابة آخرين.

وذكر أن قوات الشرطة لم تكن هى المستهدفة من إطلاق الجناة النار، حيث إنها لم تكن متواجدة بالمكان، وفور وقوع الحادث وإبلاغ مركز قليوب بالواقعة انتقلت قوة أمنية وطاردت المتهمين إلا أنهم كانوا قد تمكنوا من الهرب.

وكان خال المجنى عليها قد ذكر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مسجل خطر يدعى "الدكش" يتاجر بالمواد المخدرة ودائم الاشتباك مع رجال الشرطة، ومساء أمس الاول، وأثناء قيام رجال المباحث بضبط عدد من تجار المواد المخدرة الذين يروجون بضاعتهم بمنطقة زاوية النجار اطلق المتهم وأنصاره الأعيرة النارية بكثافة، حيث أصابت إحدى الرصاصات جسد ابنة شقيقته "شهد" مما أسفر عن مقتلها وأصيب 3 آخرين.

وأضاف خال الطفلة أن المتهم وأنصاره فروا هاربين عقب الحادث، مما دفع أقارب الطفلة وأهالى المنطقة لقطع طريق ترعة الإسماعيلية وإشعال النار بإطارات السيارات حتى وصلت قوات الأمن ومدرعات الشرطة، وتمكنت من إقناع الأهالى بفتح الطريق وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

وطالب خال المجنى عليه مديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهمين وتسليمهم للعدالة للقصاص منهم وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمسجلين خطر.

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