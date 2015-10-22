مجهولون يسرقون إدارة هندسة الكهرباء بالسويس

تعرض مبنى هندسة الكهرباء بالسويس لحادث سرقة بعد اقتحام مجهولين للمبنى وسرقة الخزينة الموجودة بداخله.

وكان قسم شرطة فيصل تلقى صباح اليوم بلاغا من مسئولى إدارة مبنى هندسة الكهرباء يفيد بقيام مجهولين فى وقت متأخر مساء أمس باقتحام المبنى وسرقة الخزينة الموجودة بداخله.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إن هناك قوة من قسم شرطة فيصل توجهت إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة أن مجهولين قاموا بتحطيم إحدى النوافذ والدخول لحجرة الخزينة وسرقتها عقب ذلك فروا هاربين.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الأولية وبحسب تصريحات مسئولى الإدارة الهندسية أن المبالغ المسروقة لا تتعدى 10 آلاف جنيه بحسب التقدير المبدئى، وإن كان هناك مبالغ كبيرة تم تحصيلها خلال الفترة الأخيرة ولكن تم توريدها للبنك قبل عملية السرقة.

تابع المصدر أنه جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.