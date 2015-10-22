النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة اغتصاب نجار لأستاذة جامعية بالعجوزة

طلبت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، تقرير الطب الشرعى الخاص بـ"م.ع" أستاذة جامعية والتى تعرضت للاغتصاب على يد "ر.م" 23 سنة نجار تحت تهديد السلاح وسرقته مبلغ 15 ألف جنيه من منزلها بمنطقة العجوزة، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت المجنى عليها قد أفادت فى تحقيقات النيابة أن المتهم تسلل إلى منزلها ليلاً بغرض سرقتها، وحينما شاهدتها صرخت فقام بالتعدى عليها بالضرب، وأخرج "سكين" كان بحوزته وهددها به، وتعدى عليها جنسياً، ثم سرق مبلغ 15 ألف جنيه كان بخزانة المنزل، وهاتفين محمول خاصين بها، وفر هارباً وعلى الفور قامت بإبلاغ رجال المباحث الذين تولوا عملية ضبط المتهم.

كانت مباحث الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهم بعدما كشفت التحريات عن هويته وتبين أنه "ر.م" 23 سنة نجار مسلح، وبحوزته سكين وهاتفين محمول والمبلغ المستولى عليه من منزل المجنى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبالكشف عنه تبين أنه سبق اتهامه فى عدة قضايا "سرقات ومخدرات وحيازة سلاح".