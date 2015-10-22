ضبط 35 من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية

أعلنت مديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء سعيد شلبى، فى بيان لها، رفع حالة الطوارئ والقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى منطقة "الجعافرة، شبرا الخيمة، والخانكة" بعد إطلاق بعض العناصر الإجرامية النار على قوات الأمن بمنطقة زاوية النجار بقليوب، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة تاجر.

وتم التنسيق مع نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، ورئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، ورؤساء الأفرع والفرق ودعمهم بـ4 مدرعات من قوات الأمن، و8 مجموعات مسلحة، كما تم التنسيق مع قائد كتيبة مدرعات الفهد بالقوات المسلحة المتمركزة بالمديرية، وتم الدعم بـ5 مدرعات من القوات المسلحة، للقيام بحملة مكبرة لاستهداف الأماكن والحدائق المنتشرة بها البؤرة الإجرامية وضبطهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 من العناصر الإجرامية، 2 بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش، 32 طلق،397 جرام هيروين، كيلو بانجو، 75 جرام حشيش، 165 قرصا مخدرا، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.