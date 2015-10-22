تغيب الشهود والطبيب الشرعى عن جلسة محاكمة متهمى "أحداث السفارة الأمريكية"

أثبتت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تغيب شاهدى الإثبات المقرر حضورهما بجلسة اليوم فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية"، وهما محمد محمد الناجى عبد الصادق وناصر عبده محمد بعد إعلانهما بالمقر الجديد للمحاكمة بأكاديمية الشرطة.

واستعرضت المحكمة فى هذا الصدد خطابين صادرين من نيابة وسط القاهرة الكلية موجه للعميد قسم شرطة قصر النيل بالتنويه باستدعاءالشاهدين وإعلانهما بالحضور فى جلسة اليوم.

وفى هذا السياق استعرضت المحكمة خطابًا يفيد اعتذار الطبيب الشرعى المطلوب حضوره اليوم بالجلسة لظروف خاصة به مطالبًا بتحديد موعد آخر مع مراعاة الإخطار قبل الجلسة بوقت مناسب حتى يتسنى له الاستعداد.

وقدم وكيل النيابة الحاضر بالجلسة خطابًا من نيابة وسط القاهرة موجه للعميد مأمور قسم شرطة قصر النيل بخصوص ضبط و إحضار كل من: "كمال عواد محمد" و"أحمد محمد أحمد" و"سامح ماهر"أ وهم أعضاء اللجنة المتخصصة من هيئة الإذاعة والتليفزيون لتقديم ما طلبه الدفاع من أسطوانات مدمجة.

وأثبتت المحكمة عدم حضورهم مطالبة الدفاع بالانتظار قليلاً حيث اتصل رئيس اللجنة الفنية بأمين سر الهيئة أفاد فيها بأنه توجه خطئاً لمعهد الأمناء بطرة وأنه إذا علم من أمين السر بتواجد المحكمة فى أكاديمية الشرطة فإنه هو وباقى أعضاء اللجنة فى طريقهم إليها.

وفي ذات السياق، تمسك أعضاء الدفاع بسماع شاهدى الإثبات، فضلاً عن طلبهم بسماع شهود الواقعة وفق تعبيرهم، ليؤكد لهم القاضى بأن المحكمة ستصرح بإعلانهم بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات.

كانت الجلسة قد بدأت فى حدود العاشرة والنصف بإثبات حضور المتهمين، لتُرفع مؤقتًا لحين حضور أعضاء اللجنة الفنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهمًا عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى، وإصابة الكثيرين والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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