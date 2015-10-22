مفاجأة.. تناول الأسبرين يومياً يعزز فرص الحمل بنسبة 17%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً يساعد السيدات اللواتى يرغبن فى الحمل، وخاصة اللواتى تعرضن للإجهاض من قبل.

وأشار الباحثون من جامعة ولاية يوتا والمعهد الوطنى لصحة الطفل والتنمية البشرية، إلى أن مجرد أخذ 81 ملجم من الأسبرين يومياً قد يعزز الحمل عن طريق تخفيض الالتهاب، وتحسين بيئة نمو الجنين.

وأوضح الباحثون أن الأسبرين يحتوى على الساليسيلات التى يشيع استخدامها فى الحد من الحمى والالتهاب وتخفيف الأوجاع والآلام البسيطة، كما أنها تستخدم على نحو متزايد باعتبارها أدوية مضادة للتجلط وتحد من احتمالات الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 1228 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18-40 عاماً من اللواتى عانين من الإجهاض فى الأشهر الـ12 الماضية، والنساء اللواتى لم يتناولن الأسبرين يومياً، أن أولئك اللواتى تناولن 81 ملجم من الدواء يومياً ارتفعت لديهن فرص الحمل والحصول على ولادة ناجحة.

وأشارت إحدى الدراسات السابقة إلى أن الأسبرين يومياً قد يساعد فى منع سرطان الثدى، وأظهرت البحوث الجديدة أنه يحسن من معدلات الخصوبة ويعزز فرص الحمل بنسبة 17٪.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.