مباراة العميد – عن علاقة حسام وحسن التي بدأت بتهديد بـ ' طرد الصقر من بوركينا فاسو '

هل تتصور أن أحمد حسن كان مهددا بالرحيل إلى مصر من معسكر المنتخب في بوركينا فاسو؟ هذه هي الحقيقة التي تحكي بداية رائعة في العلاقة بين الصقر وحسام حسن.

الثنائي الذي حصل على لقب عميد لاعبي العالم أحمد حسن وحسام حسن يتحدث لـFilGoal.com عن واقعة طريفة، وذلك قبل ساعات من مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي.

هذا اللقاء الذي سيشهد عناقا بين ثنائي من بين أشهر لاعبي مصر عبر التاريخ. يقدمه FilGoal.com من خلال حكاية لطيفة جمعت أحمد حسن وحسام.

الأمور لم تتطور إلى حد إقصاء الصقر من البطولة التي سجل فيها هدفا كان سببا في رفع مصر للكأس تحت لواء المدير الفني محمود الجوهري.

لكن لنعرف كل شيء. فلنبدأ بتصريحات حسام حسن لـFilGoal.com عن الأمر:

1) كل ما يلي على لسان حسام حسن

"وأنا مسافر إلى بوركينا فاسو كانت الدنيا ملتهبة. الإعلام يهاجم الجوهري بسبب استدعائي للمنتخب والحال غير مستقرة".

"لن أنسى حتى الآن جملة محمود الجوهري حين قال لي، وماذا بعد؟ يهاجمونا؟ فليفعل كل منهم ما يحلوا لهم. نحن من سيلعب. نحن من علينا التركيز ونسيان أي شيء أخر حولنا".

"أحمد حسن كان في الفريق. المنتخب بأكمله كان مثل اللحمة الحمراء. فريق يضم واعدين صحيح، لكن كل منهم خبراته الدولية سنة أو اثنتين. حازم إمام، عبد الستار صبري، الصقر. كلهم".

"وقتها كنت أنا من كبار الفريق. مطلوب مني العمل بمقربة من الجوهري للم الشمل ومنح الخبرات للاعبين والتركيز على التدريبات والخطط الجديدة للوصول إلى هدفنا".

"حسن كانت له واقعة. وقتها أنا من وقف معه لمنع الجوهري من اتخاذ القرار الذي كان مطروحا أمامه بإعادة الصقر إلى مصر".

"لن أحكي عن الواقعة".

"لكن كان هدفي هو لم الشمل. وجمع الفريق والتركيز فقط في الملعب. ومن هنا بدأت رحلة جمعت بيني والصقر لسنوات طويلة".

2) أحمد حسن يحكي الواقعة لـFilGoal.com

"حسن القصة ليست كبيرة على كل حال. ولم تكن مع كابتن الجوهري بل علاء نبيل المدرب المساعد".

"في يوم ما خلال معسكر منتخب مصر في بوركينا فاسو تأخرت قليلا عن التدريب. دقائق معدودة ربما، شيء لا يذكر".

"وقتها كابتن علاء نبيل قال لي: قررت أن أخصم من مستحقاتك بسبب التأخير".

"هنا قلت له: كل مرة تخصم مني؟".

"قواعد الجوهري كانت صارمة. فاستدعانا إلى مقر تواجده".

"حين ذهبت وقبل دخول كابتن الجوهري وجدت حسام حسن هناك. طلب مني الاعتذار حتى لا يتم ترحيلي من بوركينا إلى مصر".

"لم أعتذر. فأنا لم أخطئ. وهذا ما قلته لحسام حسن".

"حين دخل كابتن الجوهري قالي لي: لماذا تشاجرت مع علاء نبيل؟".

"وقتها أجبته بابتسامة: نحن في بوركينا فاسو. بلد حجمها غرفة وصالة. فهل تأخرت مثلا لأني كنت منشغلا؟".

"لم أتأخر. وكابتن علاء يخصم مني مع كل كبيرة وصغيرة".

"هنا أشاح لنا كابتن الجوهري بأن نرحل. وقال لنا: القصة انتهت عند هذا الحد".

"على مدار البطولة تركيز الفريق كان كبيرا. والنتيجة كانت مستحقة. فزنا باللقب. وسجلت هدفا في النهائي".