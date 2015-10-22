24 مرشحًا في الإعادة بينهم 9 نواب من «الوطني» المنحل في بني سويف

أظهرت نتائج الانتخابات في بني سويف، أن مرحلة الإعادة ستكون ما بين 24 مرشحًا للحصول على 14 مقعدًا، من بينهم مرشحين من مستقبل وطن بدائرة سمسطا – الواسطى – مرشح من المصريين الأحرار، والذي كان مفتشًا سابقًا بالأمن الوطني – ومرشح من حماة الوطن ببني سويف – مرشح سلفي وحيد بدائرة ناصر – 9 نواب سابقين محسوبين على الحزب الوطني المنحل، ففي دائرة الفشن.

ويدخل الإعادة 4 مرشحيين على مقعدين، من بينهم:”حمدان أبو صقر”، من حزب المصريين الأحرار، و3 من قرية الفنت – أكبر المجالس القروية بالدائرة”، وهم النائب السابق “جمال هندي”، نائب 2010 و”علي أبو دولت”، مرشح حزب الوفد، و”حسين مسلم”، مستقل فردي، بينما يدخل الإعادة 4 للحصول على مقعدين، وهم:”هشام أحمد سليم”، النائب السابق للدائرة في مجلس الشورى السابق في 2008م، ونجل غريمه “عبدالله علي عبدالله”، ويعتبر من أسرة لم يخرج منها المقعد على مدار 60 عامًا إلا مرةٍ واحدة فقط في عام 2000، ومعهما النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل “أحمد مختار”، مستقل و”علي معاذ”، مستقل.

كما يدخل في دائرة بندر ومركز بني سويف، 6 مرشحون الإعادة للحصول على 3 مقاعد، من بينهم شقيقين، وكانا قد حصلا على أعلى الأصوات بالدائرة، وهما:”عاطف برعي”، مهندس بالمقاولون العرب وعضو سابق بالمحليات، والدكتور “عبدالرحمن برعي”، أستاذ جامعة ومرشح حزب حماة الوطن، وهما من قرية أهوة بمركز بني سويف، ويدخل معهما المنافسة “جمال القليوبي” خبير في البترول، من بندر بنى سويف مرشح مستقل، و”محمود عزت عزوز”، مستقل، ورجل الأعمال “ثروت الداعوري”، والذي سبق دخوله القائمة في حزب الوفد في انتخابات 2012م، ولم يحالفه الحظ والنائب السابق للدائرة “أبو الخير عبدالسميع”، عضو مجلس الشورى عن الدائرة عن الحزب الوطني المنحل، فيما يدخل مرشح مستقبل وطن السكرتير العام السابق للمحافظة اللواء “محمد عزت”، أمام “حسام العمدة” مستقل فردي، رجل الأعمال وبن عم النائب السابق للدائرة، وفي دائرة الواسطى يدخل “بدوي النويشي”، رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطى، والذي حصل على إجازة من عمله لمدة الانتخابات، ليدخل الإعادة مع “عصام خلاف”، نائب سابق للدائرة عن الحزب الوطني المنحل لمدة دورتين، ومعهما الدكتور “عماد اليماني”، من معصرة أبو صير ويرتبط بصلة قرابة للنائب ”محمد شاكر الديب”، المحبوس حاليًا في قضايا حريق منشآت، واللواء “إبراهيم رفعت”، مفتش سابق بجهاز الأمن الوطني، ومرشح حزب مصر، وفي دائرة ناصر يدخل الإعادة 4 للحصول على مقعدين، وهم:”سلامة الناظر”، مرشح مستقل في مواجهة نائب الدائرة السابق عن الوطني المنحل “هشام مجدي”، من قرية بهبشين، ووينافسهم خبير وزارة العدل “علي نفادي”، من قرية طحابوش ويدخل لأول مرة المنافسة، وينافس الثلاثة مرشحيين النائب السابق لحزب النور “عبدالحكيم مسعود”.