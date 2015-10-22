ضبط 21 تذكرة هيروين و250 جرام بودرة و200 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

شنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان فى الشرقية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 21 تذكرة هيروين و250 جرام بودرة و200 جرام حشيش.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان، بالمحضر رقم 10269 جنح أول العاشر بالقبض على عاطل بحوزته 21 تذكرة هيروين، والمحضر رقم 10462 جنح أول العاشر، بضبط 250 جرام بودرة مع "م م ا عكاشة" 21 سنة عاطل، والمحضر رقم 6770 جنح ثانى العاشر بضبط 4 عاطلين بـ200 جرام حشيش بدائرة قسم تانى، وتم إبلاغ النيابة بالواقعة

>حيث شكلت قوة مباحث قسم أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد أحمد علاء ومعاونى المباحث النقيب أحمد نوفل والنقيب إيهاب عاشور حملة ليلية على المجاورة 13 ونجحت فى القبض على "م محمد مناع" 23 سنة عاطل وبحوزته 21 تذكرة بودرة مجهزة للبيع، وتم تحرير المحضر رقم 10269 جنح أول العاشر وتحويله إلى نيابة العاشر برئاسة المستشار محمد جودة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت حملة من مباحث قسم ثان العاشر، برئاسة أحمد متولى والنقيب أحمد القاضى معاون أول المباحث وأحمد الخولى وأحمد حسين شكت فى مجموعة من الشباب يستقلون دراجة بخارية خلال كمين فى أحد مداخل العاشر بالقرب من المجاورة 37، وتم ضبط كل من "ر سعيد" 18 سنة و " ح محمد " 20 سنة و"أ سامى" 19 سنة ، و" أ إبراهيم " 18 سنة ، وبحوزتهم 4 قطع حشيش كبيرة تزن جميعا حوالى 200 جرام، وتم تحرير المحضر وتحويل المتهمين للنيابة.