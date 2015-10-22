القبض على عاطل يتخذ من مسكنه وكرا لحيازة الأسلحة النارية بدار السلام

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة السلام، القبض على عاطل وبحوزته 3 بنادق آلية وخرطوش و256 طلقة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد بحيازة "أحمد.م.ا" 32 سنة عاطل ومقيم 7 شارع فرج شلهوب دائرة القسم وأصل بلدته محافظة أسيوط، وبداخل مسكنه أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 39x7,62 مم وتحمل أرقام 4819296 "غير مبلغ بسرقتها" وعدد 2 خزينة، 200 طلقة من ذات العيار، و2 بندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع ماركة ريكول الأولى تحمل أرقام 15-E10769، والثانية تحمل أرقام 15-E10245 "غير مبلغ بسرقتهما" وفرد خرطوش عيار 16 مم و56 طلقة خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع وتحصله عليه من أحد الأعراب، ويدعى "أبو عمار" بمنطقة السحر والجمال – بطريق الإسماعيلية دائرة مركز التل الكبير - الإسماعيلية مقابل مبلغ 16 ألف جنيه للبندقية الآلية، ومبلغ 3000 جنيه للبندقية الخرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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