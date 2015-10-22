التركيّة جانسو ديري تعشق رجلين ومسلسلها الجديد في ورطة

ما يزال كاتب المسلسل التركي "الليلة البيضاء" دنيز أكتشاي يجد صعوبةً في تنفيذ مسلسله، لعدم العثور بعد على الممثل المناسب ليكون الشريك الجديد للممثلة جانسو ديري الشهيرة بـ سيلا.

وكانت شركة "القمر للإنتاج الفني" لمالكها المنتج الشهير كريم شاتاي المنتجة للمسلسل، قد اختارت الممثل الشاب بيركان سوكولو أحد أبطال المسلسل التركي الشهير "أسرار البنات"، ليكون البطل الرئيسي لكنه كان ضعيفاً فبدأ البحث عن ممثل آخر ليكون شريك جانسو ديري الجديد.

وتمّ ترشيح الممثل التركي تيموجين إسين، وقد بدأت مفاوضات بينه وبين الشركة على دور البطولة لكنه لم يبد موافقته النهائية بعد.

وسرّب للصحافة بأنّ جانسو ستؤدي دور مترجمة دوليّة ستحتار في حب شابين.

القصة مثيرة ورومانسية ويتوقّع لها أن تجذب عدداً كبيراً من المشاهدين لدى عرضها على الشاشة الصغيرة في تركيا ودول عديدة في العالم.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لجانسو ديري بدور فيروزة التي تقع في أسر العثمانيين، وتصبح المحظية المفضلة للسلطان سليمان القانوني في مسلسل "حريم السلطان 3".

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