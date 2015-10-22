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بالفيديو .. مذيع مصري يعرض 2500 دولار مقابل نطق جملة واحدة والكل يرفض

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بالفيديو .. مذيع مصري يعرض 2500 دولار مقابل نطق جملة واحدة والكل يرفض بالفيديو .. مذيع مصري يعرض 2500 دولار مقابل نطق جملة واحدة والكل يرفض

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أثار الكثير من الذهول بين رواده حيث قام أحد المذيعين المصريين بجولة في الشارع حاول من خلالها جس نبض الشعب المصري اتجاه الكيان الصهيوني حين حاول إقناعهم بأداء دور في فيلم يحكي عن إسرائيل “تعيش إسرائيل ويموت العرب” وذلك مقابل مبلغ مالي مهم مقدر في 2500 دولار أمريكي. في مقابل ذلك فإن كل محاولات المذيع المصري في إقناع المواطنين بأداء الدور ونطق جملة “تعيش إسرائيل ويموت العرب” وذلك مقابل مبلغ مالي مهم مقدر في 2500 دولار أمريكي” بائت بالفشل الأمر الذي يدل على أنه بالرغم من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولة المصرية ودولة إسرائيل المزعومة وكل محاولات التطبيع التي تحاول ترسيخها العديد من الجهات إلا أن الشعب المصري والمواطن المصري البسيط لم ينسى لحد الساعة أن العدو الأول له ولكل العرب هو الكيان الصهيوني ولا أحد آخر.

هذا وتعتبر قضية الصراع العربي الإسرائيلي عموما القضية الأولى للعرب على مر التاريخ بالرغم من الأزمات العربية التي طفت على السطح مؤخرا كالأزمة السورية والعراية واليمنية والليبية وغيرها من الأزمات.

 

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