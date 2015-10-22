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قتل أمه نفاذًا لأمر والده الميت في الحلم

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قتل أمه نفاذًا لأمر والده الميت في الحلم قتل أمه نفاذًا لأمر والده الميت في الحلم

توقيف متهم

أقدم عامل على قتل والدته العجوز وازهاق روحها بسبب “حلم” حثه على ارتكاب الجريمة.

أفادت مديرية أمن المنيا، برئاسة مساعد وزير الداخلية، اللواء حسن سيف، أن مركز شرطة بني مزار شمال المحافظة، تلقى بلاغًا حول مقتل سيدة تدعى “ب” 85 عامًا إثر تعرضه للأختناق “اسفكسيا الخنق” وتبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة اللواء محمود عفيفي، أن مرتكب الواقعة هو نجل المجنى عليها ويدعى “م “43 سنه عامل، واضافت التحريات أنه خنق والدته بسلك كهرباء.

وأمام وكيل النائب العام، إسماعيل مهنى، وكيل نيابة بني مزار، أقر الابن بإرتكابه الجريمة، بلف سلك كهرباء حول عنق والدته العجوز لتكرار رؤية والده المتوفي في المنام يطالبه بقتل والداته لأنها السبب في وفاته، وأضاف المتهم أنه حاول قتلها 3 مرات لكنه فشل. وبالعرض على مدير النيابة، محمد صلاح، قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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