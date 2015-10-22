«التعليم»: 22 نوفمبر المقبل بدء تحليل المخدرات على طلاب التعليم الفنى

قال أحمد خضر، مدير الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن تم الاستقرار على إجراء الكشف الطبى وتحاليل المخدرات على طلاب مدارس التعليم الفنى فى 22 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم عقد ندوات توعية للطلاب عن خطورة الإدمان وتأثيره على الصحة العامة للطلاب.

> وأكد خضر، أن الحملة اليومية تهدف إلى كشف المخدرات على 120 طالبا فى كل مدرسة بواقع 360 طالبا، موضحا أن الهدف من توقيع كشف الإدمان على الطلاب هو علاج الحالات الإيجابية التى يتم اكتشافها، موضحا أنه فى حال وجود طلاب مدمنين سيتم علاجهم على نفقة الوزارة دون تحمله أى أعباء مالية.