الفنانة السورية “ليال وطفة” تضع موسيقى فيلم “نوارة”

بدأت المخرجة هالة خليل عقد جلسات عمل مع المؤلفة الموسيقية السورية ليال وطفة،لوضع موسيقى فيلم “نوارة”،المنتظر عرضة فى المسابقة الدولية بالدورة “37″لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

هالة أتجهت مؤخرا إلى دبى حيث تقيم “ليال”،للإنتهاء من موسيقى العمل بالتزامن مع محاولات تنفيذ مونتاج الفيلم ،قبل إنتهاء المهلة التى منحتها لها إدارةالمهرجان.

ليال سبق وقامت بتأليف موسيقى مسلسل “موجة حارة”،إلى جانب العديد من المسلسلات العربية،ومنها الكويتى “كعب عالى ” للمخرج خالد الرفاعى ،”حب ولكن ” للمخرج على العلى،بالإضافة لعدة أعمال وثائقية لصالح منظمة الهلال الأحمر،وتعد حاليا من نجوم الموسيقى المعاصرة في المنطقة العربية.

يذكر أن فيلم ”نوارة”تأليف و إخراج هاله خليل،بطولة محمود حميدة،منة شلبى،أمير صلاح الدين،أحمد راتب،رجاء حسين.