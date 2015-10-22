مش بس السبانخ.. "الفول" مليان حديد وفيتامينات

كل يوم فول؟!.. ينصح الأطباء دوما بتناول الفول الذى يعتقد البعض خطأ أنه طعام الغلابة، وعلى العكس فالفول يحتوى على كم هائل من الفيتامينات والعناصر ويمكن اعتباره وجبة غذائية قائمة بذاتها، يمكنها أن تسد جوعك وتمدك بفيتامينات لا يمكن تخيلها.

الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة والسكر أوضح خلال حديثه عن أهمية الفول، مؤكدا على أن له الكثير من الفوائد، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الفول يحتوى على نسب عالية للغاية من الحديد، وهو بمثابة علاج طبيعى لفقر الدم ونقص الحديد الذى تعانى منه أعداد كبيرة من المصريين.

وتابع عيسى موضحا، أن الفول يحتوى على نسب عالية من الحديد تجعل الجسم فى اكتفاء يومى من حصته اليومى المطلوبة، فيكفى نصف رغيف من الفول، أو طبق صغير، ليمد الجسم بحصته الكاملة اليومية من الحديد.

ولا تقف فوائد الفول عند هذا لحد، بل يحتوى أيضا على الماغنيسيوم، وفيتامين ج، والفوليك أسيد الضرورى والهام لصحة المرأة، وهو مفيد لمرضى الأنيميا وفقر الدم ونقص الحديد ولتحسين البشرة ويعتبر مضادا للأكسدة لذا يؤخر العجز والشيخوخة، ومفيد للأمعاء والبنكرياس، شريطة أن يتناوله الفرد بطريقة صحية وبجانبه طبق من السلطة، ويفضل أن تطحن قشرته، ويفضل ألا تضاف إليه الإضافات أثناء طهيه كالخبز والأرز، كما يجب ألا تضاف إليه مواد للإسراع فى طهيه.

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