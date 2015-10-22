دورة تأسيسية لأعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الملك سعود.. الأحد المقبل

يفتتح مدير جامعة الملك سعود د. بدران بن عبدالرحمن العمر، في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل برنامج الدورة التأسيسية التاسعة لأعضاء هيئة التدريس الجدد والذي تنظمه عمادة تطوير المهارات في الفترة 25-26 اكتوبر الجاري.

وبهذه المناسبة صرح د. محمد بن عوض الحارثي عميد تطوير المهارات بجامعة الملك سعود أنّ رعاية مدير الجامعة لهذا البرنامج نابع من حرصه على متابعة تطوير وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ليكون في المحصلة النهائية قائداً تعليمياً متكاملاً.

وأضاف د. الحارثي أن البرنامج حظي في السنوات الماضية بتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس الجدد من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة، وهو معتمد دولياً من هيئة SEDA البريطانية، وهي من أهم الجمعيات البريطانية المتخصصة في التطوير المهني للأستاذ الجامعي.

ويأتي البرنامج ضمن اهتمام جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة تطوير المهارات بعضو هيئة التدريس على أن يكون له إسهام ودور في العملية التعليمية والحراك التطويري في الجامعة، ويعد هذا البرنامج مهماً في مسار التطوير المهني لعضو هيئة التدريس، وعمادة تطوير المهارات حرصت على الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إعداد عضو هيئة التدريس الجديد، وصمم هذا البرنامج وفق المعايير المتبعة عالمياً.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إلمام عضو هيئة التدريس الجديد بالرؤية التطويرية لجامعة الملك سعود، وخطتها لتحقيق العالمية، وتعريف عضو هيئة التدريس الجديد بالإمكانيات المتاحة له لتطوير قدراته والمساهمة في الارتقاء بالمخرجات التعليمية للجامعة وهي الهدف الأهم الذي تسعى إليه الجامعة، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة عضو هيئة التدريس الجديد على التكيف العملي والنفسي واندماجه في بيئة وثقافة الجامعة، كذلك تعريف عضو هيئة التدريس الجديد على برامج البحث العلمي في الجامعة لتمكينه من الإسهام في العمليات البحثية فيها، وتعريفه على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ليتمكن من الاستفادة منها ومعرفة حقوقه وواجباته.